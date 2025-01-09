«Маленькая девочка… маленький мальчик»: Байден забыл пол восьмого правнука

Несколькими днями ранее Байден также забыл дату первого саммита с Владимиром Путиным и заявил, якобы знаком с ним уже 47 лет. При этом в начале июня 2024 года пожилой демократ рассказывал, что российский лидер «беспокоит» его уже 40 лет, а не 47.