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«Маленькая девочка… маленький мальчик»: Байден забыл пол восьмого правнука

Президент США Джо Байден сообщил журналистам, что в восьмой раз стал прадедушкой. Однако, по данным пресс-пула Белого дома, он не смог точно сказать, родился ли у него правнук или правнучка.

Источник: Life.ru

«Хорошая новость в том, что сегодня я стал прадедушкой. 10-фунтовая (4,5-килограммовая. — Прим. Life.ru) маленькая девочка… Маленький мальчик», — сказал Байден.

Это заявление президент сделал после встречи с сотрудниками противопожарной службы Лос-Анджелеса. Спасатели доложили главе Белого дома о последствиях пожаров в Калифорнии, которые охватили элитные районы с особняками голливудских звёзд.

Несколькими днями ранее Байден также забыл дату первого саммита с Владимиром Путиным и заявил, якобы знаком с ним уже 47 лет. При этом в начале июня 2024 года пожилой демократ рассказывал, что российский лидер «беспокоит» его уже 40 лет, а не 47.