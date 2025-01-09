Страны Балкан не должны идти в ЕС, заявил президент Республики Сербской

В декабре прошлого года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. Пять стран Западных Балкан — Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия — имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.