Страны Балкан не должны идти в ЕС, заявил президент Республики Сербской

«Мы в предстоящие пару месяцев хорошенько размыслим, хотим ли и далее двигаться европейским путем. Этот европейский путь нам ничего не дал. Мы только получаем проблемы из Европы», — указал Додик в интервью Радио и телевидению Республики Сербской в честь празднования 33-летия РС БиГ.
Лидер боснийских сербов отметил, что экономики стран ЕС находятся в рецессии, управляются нестабильными правительствами, что показали отставки кабминов Австрии, Франции и ФРГ, на президентских выборах в США победил Дональд Трамп «который открыто говорит, что не заинтересован в Европе», укрепились позиции венгерского и других лидеров-суверенистов.
«Меняется их экономика, социальное устройство, и очень скоро изменится их политика и политическая система. Европа утратила христианские ценности и очень скоро станет какой-то другой Европой… Балканские страны не должны идти к ЕС. Это ловушка. Пока мы придем в Евросоюз, он пропадет, и уже пропадает», — подчеркнул Додик.
По его словам, при этом в Румынии и Молдавии Запад пытался влиять на результаты выборов, потому что «если появляется кто-то, кто не поддерживает глобалистов в Европе, то он — террорист, как Додик или AfD в Германии».
В декабре прошлого года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. Пять стран Западных Балкан — Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия — имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.