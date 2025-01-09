Келлог: Трамп планирует спасти Украину, но не намерен делать уступки Путину

По словам специального представителя Трампа по Украине, республиканец планирует добиваться урегулирования конфликта на «справедливых и честных» условиях. Келлог полагает, что Дональд Трамп в ближайшее время отыщет способ урегулировать конфликт в рамках переговоров с Владимиром Путиным, а также Зеленским.