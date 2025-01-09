Министр инфраструктуры Чада: ситуация в Нджамене находится под контролем

Ситуация в столице Чада, Нджамене, находится под контролем, и поводов для паники нет. Об этом заявил Азиз Махамат Салех, министр инфраструктуры, преодоления изоляции и дорожной сети страны.
В своем комментарии на платформе Facebook (запрещенной в России и принадлежащей компании Meta, признанной экстремистской) он отметил, что ситуация стабилизирована и серьезных причин для беспокойства нет, несмотря на сообщения о стрельбе вблизи президентского дворца.
Телеканал Tchad 24 сообщил, что силы безопасности проводят контртеррористическую операцию против боевиков «Боко Харам», для чего на улицы города была выведена бронетехника. Представитель Генштаба вооруженных сил Чада также подтвердил, что обстановка под контролем.
По информации пресс-атташе российского посольства в Чаде Юлии Гнездиловой, ситуация в районе дипмиссии остается спокойной, подозрительной активности не зафиксировано, и сотрудникам посольства ничего не угрожает.
Телеканал Al Arabiya уточнил, что 8 января вооруженные силы Чада успешно отразили нападение боевиков «Боко Харам» на президентский дворец, где в момент атаки находился глава государства Махамат Деби Итно. Сообщается о погибших и раненых в результате перестрелки, однако их число уточняется. Правительственные войска полностью контролируют ситуацию в городе.