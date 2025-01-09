Белый дом поддержал решение Украины отказаться от транзита российского газа

«В первый день нового года Украина прекратила все поставки газа в Европу, проходившие через ее территорию. Это решение… сократит возможности России финансировать (военно-промышленный комплекс.— “Ъ”) и лишит Москву около $6,5 млрд ежегодных доходов от продажи газа», — сказал господин Кирби на вчерашнем брифинге (цитата по «РИА Новости»).