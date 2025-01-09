Байден забыл, какого пола родился ребенок у его внучки Наоми

Ранее 82-летний Байден в интервью USA Today сообщил, что 31-летняя дочь его сына Хантера, Наоми, должна была родить ребенка в Калифорнии с помощью кесарева сечения. Позже, общаясь с журналистами, он заявил: «Хорошая новость в том, что с сегодняшнего дня я прадедушка… 10-фунтовая девочка… мальчик», — запутавшись в своих словах. Журналисты отметили, что президент попытался исправиться, но какая версия верна, осталось неясным.