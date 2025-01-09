Отставной контр-адмирал подчеркнул, якобы действия Киева ограничат способность России финансировать СВО и лишат Москву около 6,5 миллиарда долларов ежегодных доходов от газа. Позиция украинских властей также соответствует многолетней двухпартийной политике США, направленной на снижение зависимости Европы от голубого топлива из РФ.
«Сегодня около 50% импорта СПГ в Европу обеспечивается Соединёнными Штатами. Мы продолжаем работать с ЕС над увеличением этих объёмов», — заявил Кирби.
Напомним, что 1 января «Газпром» прекратил подачу газа в Европу через Украину из-за завершения срока действия договора с НАК «Нафтогаз Украины». Стоимость энергоресурса в ЕС отреагировала резким скачком, достигнув максимума с октября 2023 года. Особенно пострадала Молдавия, где приостановили работу некоторые предприятия. Директор промышленной и энергетической компании Metlen Energy & Metals Эвангелос Митилинеос заявил, что Европа рискует потерять около 100 миллиардов евро из-за действий Киева.