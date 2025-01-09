США поддержали решение Украины остановить транзит российского газа в Европу

Напомним, что 1 января «Газпром» прекратил подачу газа в Европу через Украину из-за завершения срока действия договора с НАК «Нафтогаз Украины». Стоимость энергоресурса в ЕС отреагировала резким скачком, достигнув максимума с октября 2023 года. Особенно пострадала Молдавия, где приостановили работу некоторые предприятия. Директор промышленной и энергетической компании Metlen Energy & Metals Эвангелос Митилинеос заявил, что Европа рискует потерять около 100 миллиардов евро из-за действий Киева.