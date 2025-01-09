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AFP: в Чаде ликвидировали 18 нападавших на президентский дворец

Жертвой стрельбы стал один человек.

В Нджамене уничтожили 18 нападавших на президентский дворец, информирует Agence France-Presse.

Кроме того, по данным агентства, жертвой стрельбы стал один человек.

«19 человек, в том числе 18 нападавших, погибли в результате нападения на президентский дворец в Чаде», — говорится в публикации.

Напомним, по информации телеканала Al Arabiya, боевики террористической группировки «Боко Харам»* совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене. Журналисты также рассказали, что в результате атаки есть пострадавшие.

Президент Чада Махамат Идрис Деби в это время находился во дворце. В центре города перекрыты все дороги, ведущие к президентскому дворцу. Кроме того, замечена военная техника, в том числе танки.

Ранее министр инфраструктуры Чада заявил, что ситуация в Нджамене находится под контролем.

* Запрещённая в РФ террористическая организация.