Небензя: учения США и Южной Кореи нарушают международное право

Кроме того, Небензя подчеркнул, что политика США на Корейском полуострове привела к серьезным последствиям. Он обратил внимание на беспрецедентное усиление противоречий между Северной и Южной Кореей, включая конституционные и институциональные аспекты. Диалог на высшем уровне между сторонами остается замороженным без видимых перспектив на возобновление. Полуостров подвергается дальнейшей милитаризации с использованием американского ядерного потенциала, что усиливает блоковое мышление и усугубляет раскол между соседними странами.