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Небензя: учения США и Южной Кореи нарушают международное право

Мероприятия проходит у границ КНДР.

Источник: Аргументы и факты

Совместные военные учения США, Японии и Южной Кореи вблизи границ КНДР представляют собой систематическое нарушение международного права.

Такое мнение выразил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что маневры, проводимые у границ Северной Кореи, трансформировались из редких операций в ответ на ракетные пуски в регулярные масштабные учения с привлечением авианосцев, эсминцев, современных бомбардировщиков и истребителей трех стран. По его словам, действия Вашингтона, Токио и Сеула, направленные на усиление военной напряженности в регионе, противоречат резолюции Совета Безопасности ООН, которая требует решения проблем Корейского полуострова исключительно дипломатическими и политическими методами.

Кроме того, Небензя подчеркнул, что политика США на Корейском полуострове привела к серьезным последствиям. Он обратил внимание на беспрецедентное усиление противоречий между Северной и Южной Кореей, включая конституционные и институциональные аспекты. Диалог на высшем уровне между сторонами остается замороженным без видимых перспектив на возобновление. Полуостров подвергается дальнейшей милитаризации с использованием американского ядерного потенциала, что усиливает блоковое мышление и усугубляет раскол между соседними странами.

Ранее финские силовики начали учения по охране пограничных переходов на восточной границе с Россией.