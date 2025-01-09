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Макрон обсудил с Блинкеном поддержку Украины и урегулирование в Газе

Глава Госдепа США Энтони Блинкен и президент Франции Эмманюэль Макрон встретились в Париже, чтобы обсудить ключевые вопросы международной политики, в том числе ситуацию на Украине, в Сирии и секторе Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

Источник: Life.ru

Часть диалога Блинкен и Макрон посвятили теме дальнейшей помощи киевскому режиму. Политики выразили обеспокоенность в связи с растущей поддержкой российской оборонки со стороны Китая. Что касается Ближнего Востока, то союзники акцентировали внимание на необходимости реализации инклюзивного переходного процесса в САР. Любые изменения должны учитывать интересы сирийского народа, сошлись во мнении они.

В стороне не осталась и ситуация в Газе. Президент Франции и госсекретарь США обсудили перспективы заключения соглашения о прекращении огня, которое включало бы немедленное освобождение всех заложников.

Ранее Блинкен заявил, что новая администрация избранного лидера США Дональда Трампа может предложить киевскому режиму наиболее выгодную сделку за столом переговоров с Россией. Он также отметил, что Украине придётся удерживать свои войска в Курской области до последнего, дабы иметь козыри за столом переговоров.