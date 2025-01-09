Макрон обсудил с Блинкеном поддержку Украины и урегулирование в Газе

Ранее Блинкен заявил, что новая администрация избранного лидера США Дональда Трампа может предложить киевскому режиму наиболее выгодную сделку за столом переговоров с Россией. Он также отметил, что Украине придётся удерживать свои войска в Курской области до последнего, дабы иметь козыри за столом переговоров.