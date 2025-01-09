Кирби похвалил Киев за прекращение транзита российского газа в Европу

По его словам, с 1 января Украина прекратила все поставки газа, проходившие через её территорию, что существенно сократит доходы Москвы от экспорта газа, оцениваемые в 6,5 миллиарда долларов ежегодно. Кирби отметил, что этот шаг уменьшит возможности России финансировать военные действия против Украины и соответствует давней политике США по снижению зависимости Европы от российского газа, который, по его словам, неоднократно использовался как инструмент политического давления.