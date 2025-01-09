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Кирби похвалил Киев за прекращение транзита российского газа в Европу

Европа смогла значительно диверсифицировать свои энергоресурсы.

Источник: Аргументы и факты

США поддержали решение Украины остановить транзит российского газа в Европу, расценив этот шаг как серьёзный удар по экономике России.

Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, с 1 января Украина прекратила все поставки газа, проходившие через её территорию, что существенно сократит доходы Москвы от экспорта газа, оцениваемые в 6,5 миллиарда долларов ежегодно. Кирби отметил, что этот шаг уменьшит возможности России финансировать военные действия против Украины и соответствует давней политике США по снижению зависимости Европы от российского газа, который, по его словам, неоднократно использовался как инструмент политического давления.

Он также подчеркнул, что благодаря тесному взаимодействию с США Европа смогла значительно диверсифицировать свои энергоресурсы. Около половины импорта сжиженного природного газа (СПГ) в Европу теперь поступает из США, и работа над увеличением этих объёмов продолжается.

Кирби добавил, что усилия Вашингтона и его союзников способствовали изменению энергетической карты Европы, снизив её уязвимость перед российским влиянием.

Ранее Украина выразила готовность занять место Венгрии в Европейском Союзе и НАТО, если в Будапеште примут решение о выходе из данных объединений.