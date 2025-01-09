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Пентагон заявил, что не знает о планах вторжения США в Гренландию

Сингх отметила, что говорить об этом следует администрации Трампа.

Заместитель пресс-секретаря Минобороны Соединённых Штатов Сабрина Сингх заявила, что не осведомлена о каких-либо планах американской стороны по вторжению в Гренландию.

«Я не осведомлена о каких-либо планах этого», — сказала она в ходе брифинга.

Сингх ответила на вопрос представителя СМИ о наличии у Пентагона данных планов «на случай, если поступит соответствующий приказ».

«Я не буду касаться гипотетических вопросов. Я думаю, говорить об этом следует будущей администрации», — добавила Сингх.

Напомним, избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен вернуть контроль над Панамским каналом, а также присоединить к составу США остров Гренландия, находящийся в составе Дании. Кроме того, по словам Трампа, частью Соединённых Штатов должна стать Канада.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления республиканца о Гренландии и Канаде. Дипломат напомнила, что Трамп ещё не вступил в должность президента Соединённых Штатов.