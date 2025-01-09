Пентагон заявил, что не знает о планах вторжения США в Гренландию

Напомним, избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен вернуть контроль над Панамским каналом, а также присоединить к составу США остров Гренландия, находящийся в составе Дании. Кроме того, по словам Трампа, частью Соединённых Штатов должна стать Канада.