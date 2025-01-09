Пентагон: Путин не собирается уступать Украине то, что не должен уступать

«Мы считаем, что господин Путин не из тех, кто уступает то, что не должен уступать. Чем сильнее будет Украина на поле боя, тем более он … прислушается к требованиям украинской стороны», — сказал чиновник на брифинге (цитата по РБК). Он добавил, что внимание Вашингтона сосредоточено на укреплении военных возможностей Киева.