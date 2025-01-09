Пентагон: Путин не собирается уступать Украине то, что не должен уступать

«Мы считаем, что господин Путин не из тех, кто уступает то, что не должен уступать. Чем сильнее будет Украина на поле боя, тем более он … прислушается к требованиям украинской стороны», — сказал чиновник на брифинге (цитата по РБК). Он добавил, что внимание Вашингтона сосредоточено на укреплении военных возможностей Киева.
Ранее будущий спецпосланник по Украине в администрации господина Трампа Кит Келлог высказал мнение, что тот не пойдет на уступки Москве в вопросе урегулирования на Украине, но хочет завершить его как можно скорее.
19 декабря господин Путин заявил, что Россия готова вести диалог по Украине без предварительных условий, но на основе стамбульских договоренностей и реалий на земле.
О вариантах урегулирования — в материале «Ъ».