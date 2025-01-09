Депутат Дубинский высмеял Зеленского за последствия его интервью Фридману

Депутат Верховной рады Александр Дубинский иронично прокомментировал последствия интервью Владимира Зеленского американскому журналисту Лексу Фридману, отметив использование президентом нецензурной лексики.
Дубинский заявил в своём Telegram-канале, что после интервью Зеленского размер обещанной помощи Украине от администрации президента США Джо Байдена сократился.
«Пишут, что финальный пакет помощи Украине от уходящей администрации Байдена составит 500 миллионов долларов. До интервью Зеленского обещали два миллиарда. Вот что значит — хорошо выступить», — отметил депутат.
Интервью Зеленского длилось три часа, он неоднократно использовал грубые выражения. Например, он выругался, обсуждая отказ западных стран ввести санкции против России до начала спецоперации. В схожем тоне политик высказался о равнодушии подписантов Будапештского меморандума к судьбе Украины. Кроме того, ненормативная лексика прозвучала и в его высказываниях о президенте России Владимире Путине.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский может столкнуться с уменьшением финансовой поддержки от Евросоюза.