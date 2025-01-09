Депутат Дубинский высмеял Зеленского за последствия его интервью Фридману

Интервью Зеленского длилось три часа, он неоднократно использовал грубые выражения. Например, он выругался, обсуждая отказ западных стран ввести санкции против России до начала спецоперации. В схожем тоне политик высказался о равнодушии подписантов Будапештского меморандума к судьбе Украины. Кроме того, ненормативная лексика прозвучала и в его высказываниях о президенте России Владимире Путине.