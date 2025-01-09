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Hill: Киев мог завысить потери, чтобы получить больше помощи от союзников

Запад по-прежнему колеблется с поставками для ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Существует вероятность, что Украина могла искажать информацию о потерях своих вооружённых сил в ходе боевых действий с целью получения большего объёма помощи от западных союзников, сообщает издание The Hill.

Журналисты отмечают, что Киев, возможно, преувеличивал потери, рассчитывая на более активную поддержку от западных стран, которые, в свою очередь, проявляют нерешительность в вопросе поставок вооружений, обусловленных политическими факторами.

Ранее военный аналитик из Британии Александр Меркурис высказал мнение, что первая неделя наступившего года обернулась для ВСУ катастрофическими потерями.