Президент Мексики предложила переименовать Американский континент в Мексиканский

«Мексиканская Америка — звучит неплохо», — заявила политик. В свою очередь, экс-министр культуры Мексики Хосе Альфонсо Суарес дель Реаль добавил, что это название северной части американского континента известно с XVII века. Он напомнил, что понятие «Мексиканский залив» признано мировым сообществом и широко используется в навигации.
Издание Axios обратило внимание, что территории, показанные госпожой Шейнбаум на карте, США получили после войны 1846−1848 годов и ранее были испанскими колониями. По мирному договору Мексика лишилась около половины территорий — Аризоны, Калифорнии, Невады, Нью-Мексико, Техаса, Юты и других.
Ранее Дональд Трамп заявил, что договаривается с Панамой о передаче Панамского канала и отказался обещать неприменение военной силы для контроля над Гренландией. МИД Панамы факт переговоров отрицает.