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Президент Мексики предложила переименовать Американский континент в Мексиканский

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступила с инициативой использовать название Мексиканская Америка для северной части континента. На пресс-конференции 8 января она показала карту от 1607 года, где значительная часть современных США и Мексики названа America Mexicana. За день до этого избранный президент США Дональд Трамп предложил переименовать Мексиканский залив в Американский.

Источник: AP 2024

«Мексиканская Америка — звучит неплохо», — заявила политик. В свою очередь, экс-министр культуры Мексики Хосе Альфонсо Суарес дель Реаль добавил, что это название северной части американского континента известно с XVII века. Он напомнил, что понятие «Мексиканский залив» признано мировым сообществом и широко используется в навигации.

Издание Axios обратило внимание, что территории, показанные госпожой Шейнбаум на карте, США получили после войны 1846−1848 годов и ранее были испанскими колониями. По мирному договору Мексика лишилась около половины территорий — Аризоны, Калифорнии, Невады, Нью-Мексико, Техаса, Юты и других.

Ранее Дональд Трамп заявил, что договаривается с Панамой о передаче Панамского канала и отказался обещать неприменение военной силы для контроля над Гренландией. МИД Панамы факт переговоров отрицает.