Президент Мексики предложила переименовать Американский континент в Мексиканский

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступила с инициативой использовать название Мексиканская Америка для северной части континента. На пресс-конференции 8 января она показала карту от 1607 года, где значительная часть современных США и Мексики названа America Mexicana. За день до этого избранный президент США Дональд Трамп предложил переименовать Мексиканский залив в Американский.