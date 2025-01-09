В Панаме опровергли участие Китая в управлении Панамским каналом

Руководитель администрации Панамского канала Рикаурте Васкес Моралес заявил, что Китай не участвует в управлении данным каналом, заявление прозвучало после слов избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
«Обвинения в том, что Китай управляет каналом, необоснованны… Китай никак не вовлекается в наши операции… Правила есть правила, и исключений нет… Мы не можем дискриминировать китайцев, американцев или кого-либо ещё. Это нарушит договор о нейтралитете, международное право и приведёт к хаосу», — сказал он.
Комментарий прозвучал в интервью газете The Wall Street Journal.
Рикаурте Васкес Моралес подчеркнул, что власти Панамы «не дискриминировали» корабли Соединённых Штатов «путём установления высоких тарифов».
«Тарифы применяются ко всем судам со всего мира, и никаких исключений нет», — заявил он.
Трамп заявил, что Панама установила чрезмерные тарифы для американских военных кораблей и нарушила «каждый пункт соглашения» с Вашингтоном. Помимо этого, по словам Трампа, в настоящее время Панамским каналом «управляет» КНР.
Трамп подчеркнул, что американская сторона должна вернуть контроль над Панамским каналом, а также присоединить к составу США остров Гренландия, находящийся в составе Дании. Кроме того, по словам республиканца, частью Соединённых Штатов должна стать Канада.
Ранее министр иностранных дел Панамы Хавьер Мартинес-Ача Васкес заявил, что нахождение Панамского канала под суверенитетом страны не является темой для обсуждения.