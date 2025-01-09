В Панаме опровергли участие Китая в управлении Панамским каналом

«Обвинения в том, что Китай управляет каналом, необоснованны… Китай никак не вовлекается в наши операции… Правила есть правила, и исключений нет… Мы не можем дискриминировать китайцев, американцев или кого-либо ещё. Это нарушит договор о нейтралитете, международное право и приведёт к хаосу», — сказал он.