Украинское руководство не рассматривает возможность демобилизации военных, так как этот шаг может ослабить позиции Киева и привести к его поражению.
Об этом сообщил депутат Верховной рады Роман Костенко, его комментарий опубликовало издание «Страна.ua».
Костенко подчеркнул, что обсуждения на эту тему ведутся в Министерстве обороны, однако проведение демобилизации в сложившихся обстоятельствах кажется крайне маловероятным.
По данным The Hill, существует вероятность, что Украина могла искажать информацию о потерях своих вооружённых сил в ходе боевых действий с целью получения большего объёма помощи от западных союзников.