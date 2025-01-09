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Депутат Костенко: демобилизация на Украине приведет к поражению ВСУ

В Министерстве обороны ведутся дискуссии на соответствующую тему.

Источник: Аргументы и факты

Украинское руководство не рассматривает возможность демобилизации военных, так как этот шаг может ослабить позиции Киева и привести к его поражению.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Роман Костенко, его комментарий опубликовало издание «Страна.ua».

Костенко подчеркнул, что обсуждения на эту тему ведутся в Министерстве обороны, однако проведение демобилизации в сложившихся обстоятельствах кажется крайне маловероятным.

По данным The Hill, существует вероятность, что Украина могла искажать информацию о потерях своих вооружённых сил в ходе боевых действий с целью получения большего объёма помощи от западных союзников.