В Кыргызстане отменили налог на транспорт

«Кроме того, я продлил мораторий на освобождение фермеров от земельного налога до 2030 года. До этого срока мы решим вопрос с орошением земель, построим основные и второстепенные оросительные каналы, полностью очистим существующие и построим новые там, где это необходимо. В общем, государство решит проблему с водой для фермеров. После этого мы снова начнем собирать налоги».