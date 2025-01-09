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В Кыргызстане отменили налог на транспорт

АСТАНА, 8 янв— Sputnik. Кыргызстане объявлена налоговая амнистия и отменен налог на транспортное средство, сообщают кыргызские СМИ.

Источник: POOL

Глава государства Садыр Жапаров подписал указ «О мерах по уменьшению налоговой нагрузки населения и субъектов предпринимательства и совершенствованию администрирования налогообложения». Согласно этому документу, упразднен налог на имущество на транспортное средство.

Отмена транспортного налога связана с изменениями в закон «О дорожном фонде», предусматривающие сбор одного сома с каждого литра топлива.

Кроме того, граждане освобождены от исполнения налоговых обязательств по налогу на транспорт, неисполненных до 1 января 2025 года и в отношении которых отсутствует судебный акт о взыскании.

«Мы также простили все долги юридических и частных предпринимателей, накопленные до 1 января 2022 года. Налоги за указанный период проверяться не будут».

сообщил лидер Кыргызстана в соцсетях.

Поручено в месячный срок внести предложения по определению перечня товаров, при обороте которых применяется электронная товаротранспортная накладная.

«Кроме того, я продлил мораторий на освобождение фермеров от земельного налога до 2030 года. До этого срока мы решим вопрос с орошением земель, построим основные и второстепенные оросительные каналы, полностью очистим существующие и построим новые там, где это необходимо. В общем, государство решит проблему с водой для фермеров. После этого мы снова начнем собирать налоги».

пояснил Жапаров.

С 1 января 2025 года в Кыргызстане с каждого литра горюче-смазочных материалов начнут взимать сбор в 1 сом для ремонта и обслуживания дорог.

экономика
налоги