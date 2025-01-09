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Самолет израильских ВВС нанес удары по военному аэродрому в Сирии

На территории аэродрома продолжают раздаваться звуки взрывов, а также заметен сильный пожар.

Источник: Аргументы и факты

Израильские Военно-воздушные силы нанесли удар по военному аэродрому Халхала, расположенному на юге Сирии в провинции Сувейда.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Согласно информации, самолет Израиля проник в воздушное пространство Сирии и выпустил ракеты по авиабазе Халхала. На территории аэродрома продолжаются взрывы, сопровождающиеся масштабным пожаром.

Ранее, в декабре, израильская авиация также атаковала сирийские военные объекты. Тогда под удар попали объекты в провинциях Латакия, Тартус, Хама и Хомс, где фиксировались мощные взрывы.

Между тем стало известно, что Турция готова к проведению масштабной военной операции против курдских боевиков в Сирии.