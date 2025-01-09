Надавить не получится: Трампа призвали не испытывать судьбу в разговоре с Путиным

Мошес напомнил, что все американские президенты, начиная с Билла Клинтона, предпринимали попытки улучшить или перезагрузить контакты с Россией. Однако каждый из них завершал свой срок лишь ухудшением этих отношений. Кроме того, Москва не забыла шаги первой администрации Трампа, включая снятие ограничений на отправку летального оружия Украине и предоставление Киеву противотанковых комплексов Javelin.