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Надавить не получится: Трампа призвали не испытывать судьбу в разговоре с Путиным

Попытки избранного президента США Дональда Трампа надавить на Владимира Путина в контексте урегулирования конфликта на Украине закончатся для американского политика неудачей. Такое мнение выразил директор программы российских исследований Финского института международных отношений Аркадий Мошес в своей статье для портала 19FortyFive.

Источник: Life.ru

«Словесное давление на Путина со стороны Белого дома не принесёт плодов. Путин ничем не обязан Трампу», — отметил он.

Мошес напомнил, что все американские президенты, начиная с Билла Клинтона, предпринимали попытки улучшить или перезагрузить контакты с Россией. Однако каждый из них завершал свой срок лишь ухудшением этих отношений. Кроме того, Москва не забыла шаги первой администрации Трампа, включая снятие ограничений на отправку летального оружия Украине и предоставление Киеву противотанковых комплексов Javelin.

Ранее спецпосланник по Незалежной в администрации республиканца Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп не намерен делать уступки российскому коллеге Владимиру Путину в вопросе урегулирования конфликта на Украине. В то же время будущий американский лидер рассчитывает на достижение мира на «справедливых и честных условиях».