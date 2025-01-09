Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

Действующий американский лидер Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в штате Калифорния, где бушуют сильнейшие лесные пожары.
Режима масштабного бедствия должен помочь местным властям справиться с последствиями ЧП, в частности, речь идёт о помощи населению.
«Люди смогут получить гранты на временное жилье, ремонт домов, низкопроцентные кредиты для покрытия ущерба, не покрываемого страховкой, а также другую поддержку для восстановления своих хозяйств и бизнеса», — заявил Байден.
Его заявление распространила пресс-служба администрации США.
Пожары в Лос-Анжелесе уже назвали одними из самых разрушительных в истории округа. Ещё один крупный пожар охватил свыше десяти тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч строений.
Федеральное управление авиации США запретило полёты над зонами пожаров. В частности, речь идёт о Голливудских холмах, престижном районе Палисейдс и пляже Малибу.
По последним данным, в результате пожаров в Лос-Анджелесе погибли пять человек.
Ранее сообщалось, что в результате лесного пожара в Лос-Анджелесе сгорели дома актёра Спенсера Пратта, а также актрисы и певицы Пэрис Хилтон.