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Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

По последним данным, в результате пожаров в Лос-Анджелесе погибли пять человек.

Источник: Аргументы и факты

Действующий американский лидер Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в штате Калифорния, где бушуют сильнейшие лесные пожары.

Режима масштабного бедствия должен помочь местным властям справиться с последствиями ЧП, в частности, речь идёт о помощи населению.

«Люди смогут получить гранты на временное жилье, ремонт домов, низкопроцентные кредиты для покрытия ущерба, не покрываемого страховкой, а также другую поддержку для восстановления своих хозяйств и бизнеса», — заявил Байден.

Его заявление распространила пресс-служба администрации США.

Пожары в Лос-Анжелесе уже назвали одними из самых разрушительных в истории округа. Ещё один крупный пожар охватил свыше десяти тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч строений.

Федеральное управление авиации США запретило полёты над зонами пожаров. В частности, речь идёт о Голливудских холмах, престижном районе Палисейдс и пляже Малибу.

По последним данным, в результате пожаров в Лос-Анджелесе погибли пять человек.

Ранее сообщалось, что в результате лесного пожара в Лос-Анджелесе сгорели дома актёра Спенсера Пратта, а также актрисы и певицы Пэрис Хилтон.

Байден Джо