WSJ узнала о ярости Си Цзиньпина из-за слов экономиста

WSJ отмечает, что власти Китая не в первый раз предпринимают такие действия против тех, кто критикует экономическую политику или указывает на проблемы в экономике страны. Издание пишет, что в прошлом году экономист Чжу Хэнпэн попал под следствие за критические сообщения в частном групповом чате по поводу действий Си Цзиньпина в экономике.