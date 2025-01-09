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Мадуро заявил о задержании высокопоставленного сотрудника ФБР

Сотрудник ФБР и американский военный планировали диверсии в Венесуэле.

Источник: Пресс-служба Президента России

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что в Венесуэле задержаны двое граждан Соединённых Штатов, один из которых являлся высокопоставленным сотрудником Федерального бюро расследований.

Мадуро подчеркнул, что задержанные планировали диверсии в стране.

«Задержаны двое американцев, один из них является высокопоставленным сотрудником ФБР, второй — высокопоставленный военный», — сказал он.

Заявление прозвучало в ходе выступления Мадуро, которое транслировал телеканал TeleSur.

Ранее Мадуро заявил, что в Венесуэле задержали иностранных наёмников, они занимались подготовкой террористических акций. По его словам, трое наёмников приехали с Украины. Мадуро уточнил, что они планировали осуществить госпереворот.