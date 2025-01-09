Мадуро заявил о задержании высокопоставленного сотрудника ФБР

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что в Венесуэле задержаны двое граждан Соединённых Штатов, один из которых являлся высокопоставленным сотрудником Федерального бюро расследований.
Мадуро подчеркнул, что задержанные планировали диверсии в стране.
«Задержаны двое американцев, один из них является высокопоставленным сотрудником ФБР, второй — высокопоставленный военный», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе выступления Мадуро, которое транслировал телеканал TeleSur.
Ранее Мадуро заявил, что в Венесуэле задержали иностранных наёмников, они занимались подготовкой террористических акций. По его словам, трое наёмников приехали с Украины. Мадуро уточнил, что они планировали осуществить госпереворот.