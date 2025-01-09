В России началась самая короткая рабочая неделя в году

Рабочая неделя в России, начавшаяся после новогодних и рождественских праздников, оказалась самой короткой в 2025 году, продолжаясь всего два дня — 9 и 10 января.
Новогодние каникулы завершились 8 января.
Согласно производственному календарю, утвержденному правительством, в 2025 году предусмотрено 118 выходных и 247 рабочих дней.
Следующие продолжительные выходные ждут россиян весной: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
Самыми насыщенными по числу рабочих дней станут июль и октябрь, что делает их удобным временем для планирования отпуска.
Последний рабочий день года выпадет на вторник, 30 декабря, после чего новогодние выходные начнутся 31 декабря.
Ранее психолог Хакимов объяснил, как вернуться в рабочий режим после праздников.