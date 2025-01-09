Экс-мэру Братска отказали в регистрации кандидатом на выборы главы Братского района из-за недействительных подписей и непогашенной судимости

70-летний Александр Серов шел на выборы в качестве самовыдвиженца. Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо было собрать 197 подписей избирателей. Как следует из решения районного избиркома, экс-мэр Братска предоставил 216 подписей, однако комиссия признала действительными только 185 из них. Остальные были забракованы из-за различных нарушений.
Кроме этого, как следует из решения районного избиркома, у Александра Серова, который отбывал наказание за взятку, не была погашена судимость. В документе уточняется, что преступление, за которое был осужден бывший братский мэр, относится к категории тяжких. По ним судимость погашается по истечении восьми лет после отбытия наказания.
Следовательно, пассивное избирательное право у кандидата на должность мэра муниципального образования «Братский район» Серова Александра Васильевича отсутствует, — говорится в решении Избирательной комиссии Братского района.
В 2014 году Братский городской суд приговорил Александра Серова по делу о взятке, которую тот, будучи мэром, вымогал у предпринимателя Александра Гаськова. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет. Условно-досрочно Серов освободился летом 2017 года.
Досрочные выборы мэра Братского района пройдут 2 февраля.