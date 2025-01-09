Экс-мэру Братска отказали в регистрации кандидатом на выборы главы Братского района из-за недействительных подписей и непогашенной судимости

Кроме этого, как следует из решения районного избиркома, у Александра Серова, который отбывал наказание за взятку, не была погашена судимость. В документе уточняется, что преступление, за которое был осужден бывший братский мэр, относится к категории тяжких. По ним судимость погашается по истечении восьми лет после отбытия наказания.