Боевики «Боко Харам» атаковали президентский дворец в столице Чада Нджамене

Основные цели «Боко Харам» включают уничтожение светской власти в Нигерии и установление исламистского режима. Группировка действует не только в Нигерии, но и в соседних странах — Чаде, Камеруне и Нигере. На ее счету множество нападений на военные и гражданские объекты, включая похищения, убийства и нападения на школы, рынки и правительственные учреждения.