«А кто побеждает? Путин. Потому что с самого начала он был прав. Потому что ещё в 2007 году он сказал: “Не делайте так, вы ничего не получите”, — отметил Додик.
Глава республики напомнил, что союзники Киева привыкли обвинять в эскалации Москву, однако сами на протяжении долгих лет снабжали ВСУ оружием в нарушение Минских соглашений. Этот факт признал и госсекретарь США Энтони Блинкен, и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Почему тогда у них виноват Путин, в чём? В том, что он защищает Россию? По опыту моей 20-летней работы: если не позволите, чтобы вам причинили зло, тогда у вас что-то получилось. А если позволите — вы принимаете, что вам причиняют зло», — заявил Додик в интервью СМИ.
Ранее один из старейших американских журналов The Atlantic признал эффективность стратегии Путина. По мнению издания, президент России достиг благоприятных для своей страны обстоятельств как на Украине, так и на международной арене.