«Он был прав»: На Балканах вспомнили пророческое предупреждение Путина Европе

«Почему тогда у них виноват Путин, в чём? В том, что он защищает Россию? По опыту моей 20-летней работы: если не позволите, чтобы вам причинили зло, тогда у вас что-то получилось. А если позволите — вы принимаете, что вам причиняют зло», — заявил Додик в интервью СМИ.