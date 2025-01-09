Винтокрылый хищник ВС РФ «полакомился» опорником ВСУ в Курской области

Ранее стало известно, что потери ВСУ с начала атаки на Курскую область составили более 50 тысяч солдат и офицеров. Также украинские боевики лишились почти 300 танков, свыше 200 БМП и суммарно около 3 тысяч бронемашин и автомобилей.