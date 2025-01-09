Байден отменил прощальную зарубежную поездку

Лесные пожары продолжаются в Калифорнии со вторника, 7 января. Это один из самых разрушительных пожаров за всю историю штата, отмечает LA Times. Подтверждена гибель пять человек, более 2 тыс. домов, предприятий и других построек разрушены или повреждены. Пострадали также дома знаменитостей, среди которых Пэрис Хилтон, Адам Броди, Мэнди Мур и другие.