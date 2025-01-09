«Нам было предложено денежные средства за потребляемый газ использовать для бюджета, для покрытия социальных обязательств. Это правда. Был специальный газовый счет, и этот газовый счет обеспечивал исполнение наших обязательств перед людьми, проживающими здесь», — сказал он.
По словам главы ПМР, Россия приняла решение о гуманитарно-технической помощи из-за деструктивной позиции Кишинева, который ограничивал приднестровский бизнес.
Красносельский напомнил, что в 2006 году Молдавия нарушила меморандум 1997 года, предполагавший широкие возможности внешнеэкономического характера для Приднестровья. Тогда из-за действий Кишинева многие предприниматели разорились, многие производства остановились, а республика столкнулась со спадом ВВП.
Политик рассказал, что дважды в месяц Тирасполь посылает отчеты в несколько российских ведомств, они касаются расходования средств гуманитарной помощи, предоставляемой Москвой. Как подчеркнул Красносельский, этот процесс публичный и открытый, а деньги направляли на развитие Приднестровья.
«Мы всегда были благодарны России за ту помощь, которая предоставлялась нам в Приднестровье», — отметил Красносельский.
В конце декабря «Газпром» предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения «Молдовагазом» платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта.
Помимо прочего, «Газпром» с 8:00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.