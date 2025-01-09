Алексей Логвиненко оценил ход реставрации фонтана «Атланты»

— Проект — капиталоемкий: более 400 млн рублей. Но мы нашли решение. Нам удалось привлечь к его реализации инвестора. Сейчас можно смело сказать, что реставрация объекта и благоустройство территории вокруг полностью завершены. Осталось только провести пуско-наладочные работы. Но это произойдет уже весной, когда будет тепло, — отметил Алексей Логвиненко по итогам рабочей поездки.