Алексей Логвиненко оценил ход реставрации фонтана «Атланты»

— Проект — капиталоемкий: более 400 млн рублей. Но мы нашли решение. Нам удалось привлечь к его реализации инвестора. Сейчас можно смело сказать, что реставрация объекта и благоустройство территории вокруг полностью завершены. Осталось только провести пуско-наладочные работы. Но это произойдет уже весной, когда будет тепло, — отметил Алексей Логвиненко по итогам рабочей поездки.
Это сложный с инженерной точки зрения и одновременно интересный проект. Менее чем за 7 месяцев проделана масштабная работа.
На ключевом объекте — самом Фонтане — отреставрированы скульптурная композиция «Атланты», восьмигранный постамент, ступенчатая часть стилобата, статуи земноводных.
Капитально отремонтирована чаша бассейна фонтана. Заменено более 600 светодиодных прожекторов, фильтровальные установки в насосной. Здесь же установлены станции дозирования химических реагентов для дезинфекции воды.
В чаше фонтана установлены 25 погружных насосов для обеспечения водной картины.
Полностью обновлены каскады, что не делалось долгое время. Капитально отремонтированы чаши каскадов с последующей гидроизоляцией и облицовкой гранитными плитами. Сделана подсветка и эмитация водопадов.
На Фонтанной площади обустроено новое покрытие из крупноформатной гранитной тротуарной плитки, установлены бордюры, 63 новые скамьи и 23 урны, отреставрированы более 10 существующих скамеек и 55 урн, высажены деревья, постелили новый травяной газон — трава взойдет весной. Кроме того, переложены инженерные сети. В том числе смонтировано более 60 опор освещения.
— В целом на объекте проложено более 70 км проводов, установлено более 700 новых форсунок! Весной дополнительно высадим на Фонтанной площади цветы. Фонтан будет светомузыкальным. Предусмотрено более ста динамических композиций. Будем ждать мая, чтобы посмотреть его в действии. Нет сомнений, что он произведет впечатление на ростовчан и гостей донской столицы и сделает нашу главную площадь, Театральную, еще привлекательнее, — резюмировал глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.