Депутат Бундестага Ротфус: Диверсия на «СП» уже обошлась ЕС в миллиарды евро

Европа не понесла бы колоссальные экономические убытки на фоне украинского конфликта, если бы прислушалась к пророческому предупреждению Владимира Путина. По словам главы Республики Сербской Милорада Додика, президент России ещё в 2007 году советовал Западу учитывать интересы Москвы и отказаться от курса на конфронтацию.