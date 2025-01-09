Узбекистан намерен укрепить отношения с администрацией Трампа и открыть консульство в Канаде

В 2025 году Узбекистан планирует активизировать сотрудничество с новой администрацией США, а также углубить стратегическое партнёрство стран и организовать встречу двух президентов. Одновременно власти рассматривают вопрос об открытии Генерального консульства в Канаде. Эти шаги обозначены в проекте государственной программы на следующий год, которая в настоящее время вынесена на общественное обсуждение.