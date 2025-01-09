Узбекистан намерен укрепить отношения с администрацией Трампа и открыть консульство в Канаде

Взаимодействие с Соединёнными Штатами будет направлено на укрепление политических, экономических и культурных связей. В рамках программы запланировано проведение первого раунда расширенного стратегического диалога в Ташкенте. Узбекистан также намерен активнее участвовать в формате «C5+1», который объединяет Центральную Азию и США. Важно отметить, что юбилейный саммит этого формата, посвящённый 10-летию его создания, планируется провести в Самарканде.
Одной из задач станет расширение межпарламентского сотрудничества. Визиты членов Конгресса США в Узбекистан могут способствовать укреплению связей и продвижению интересов страны на международной арене. Кроме того, планируется активизация торгово-инвестиционного сотрудничества: через бизнес-форумы, выставки и другие мероприятия Узбекистан рассчитывает привлечь инвесторов из Америки и других стран.
Узбекистан также намерен расширять культурные, научные и образовательные связи с США, включая реализацию совместных проектов в области экологии, науки и здравоохранения. Университетское сотрудничество и преподавание английского языка станут важными направлениями этой работы.
Одновременно Узбекистан стремится углубить отношения с Канадой, Бразилией и другими странами Американского континента. В приоритете — активизация экономических, политических и культурных связей, включая обмен опытом в сельском хозяйстве и проведение совместных мероприятий. Открытие консульства в Канаде станет важным шагом для укрепления двусторонних отношений.
Эти инициативы отражают стремление Узбекистана усилить своё присутствие на международной арене и использовать возможности для привлечения инвестиций, технологий и новых знаний. Такой подход не только способствует экономическому росту, но и укрепляет имидж страны как надёжного и открытого партнёра.