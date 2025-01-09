В Госдуме призвали проверять общепит после массового отравления в Перми

Речь идёт об инциденте, который произошёл в столице Прикамья в новогодние выходные. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что сразу несколько человек отравились блюдами, которые они купили в пекарнях сети «Хлебница». У пострадавших пермяков диагностировали сальмонеллёз, а на местах изготовления салатов обнаружили нарушения. После инцидента деятельность нескольких кафе была приостановлена.