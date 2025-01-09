В Госдуме призвали проверять общепит после массового отравления в Перми

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв прокомментировал aif.ru массовое отравление салатами в Перми и призвал внепланово проверять общепит.
Речь идёт об инциденте, который произошёл в столице Прикамья в новогодние выходные. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что сразу несколько человек отравились блюдами, которые они купили в пекарнях сети «Хлебница». У пострадавших пермяков диагностировали сальмонеллёз, а на местах изготовления салатов обнаружили нарушения. После инцидента деятельность нескольких кафе была приостановлена.
Депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлёв прокомментировал сайту aif.ru инцидент с жителями Перми и напомнил о возможности внепланово проводить проверки предприятий общественного питания, несмотря на мораторий.
«Внеплановые проверки никто не отменял. Ничто не мешает соответствующим службам выезжать к местам общественного питания, если есть хотя бы подозрения на то, что там существуют нарушения норм. Послабления контролирующих органов вовсе не означают, что предприятия должны перестать заботиться о требованиях санэпиднадзора», — рассказал изданию депутат.
Журавлёв также отметил, что за подобные нарушения законодательством предусмотрены наказания.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал подробности инцидента с массовым отравлением пермяков. Заболевшие жители Перми связали проблему с продукцией сети пекарен «Хлебница». После происшествия СУ СКР Пермского края было возбуждено уголовное дело, ход которого поставил на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.