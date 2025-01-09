Парламент Башкирии внес законопроект о господдержке технологических ИП

— Сегодня в нашей стране малые технологические компании могут пользоваться мерами государственной поддержки. Однако доступны они только юридическим лицам. Инновационные ИП оказались за бортом, хотя они как раз имеют большой потенциал развития в силу своей гибкости и восприимчивости к новому, — пояснил председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев. — Мы предлагаем включать в Реестр малых технологических компаний не только организации, но и индивидуальных предпринимателей. Это обеспечит всем малым субъектам инновационной деятельности равный доступ к мерам государственной поддержки.