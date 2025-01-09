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Парламент Башкирии внес законопроект о господдержке технологических ИП

Депутаты Башкортостана предложили поддержать индивидуальных предпринимателей, использующих инновации при производстве товаров и услуг, и открыть им доступ к мерам государственной поддержки. Соответствующий проект федерального закона направлен на предварительное рассмотрение в Совет законодателей России.

— Сегодня в нашей стране малые технологические компании могут пользоваться мерами государственной поддержки. Однако доступны они только юридическим лицам. Инновационные ИП оказались за бортом, хотя они как раз имеют большой потенциал развития в силу своей гибкости и восприимчивости к новому, — пояснил председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев. — Мы предлагаем включать в Реестр малых технологических компаний не только организации, но и индивидуальных предпринимателей. Это обеспечит всем малым субъектам инновационной деятельности равный доступ к мерам государственной поддержки.

Законопроект вносит изменение в федеральный закон «О развитии технологических компаний в Российской Федерации», уточняя понятие «технологическая компания». Согласно тексту документа, это российская коммерческая организация или индивидуальный предприниматель, осуществляющая (осуществляющий) деятельность по разработке и (или) производству продукции (оказанию услуг, выполнению работ) с использованием инновационных технологий.

— Многие технологические стартапы начинают свой путь именно как ИП — такой формат позволяет сэкономить на регистрации и ведении бизнеса, — сказал Константин Толкачев. — С поддержкой на начальном этапе уникальные идеи и технологии будут иметь больше шансов к реализации. Кроме того, снизив риски вложений в такие проекты, государство привлечет к ним внимание инвесторов. Все это позволит ускорить внедрение инноваций и послужит технологическому развитию страны.

экономика