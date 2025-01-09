Утверждено новое Положение об Ассамблее народа Казахстана

В целях консолидации общества, обеспечения единства и формирования национально-государственной гражданской идентичности, дальнейшего совершенствования казахстанской модели толерантности и общественного согласия, а также для повышения эффективности деятельности Ассамблея участвует в разработке и реализации государственной политики РК в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений.