Пушков усомнился в способности Трампа придерживаться самостоятельного курса

Сенатор напомнил, что как в США, как и в Европе доминирует антироссийский нарратив. Высказывания Трампа значительно отличаются от их основного курса. Однако Пушков призывает не верить им слепо. Все заявления избранного американского лидера могут оказаться пустым звуком, за которым реальная политика не последует, предупреждает он.