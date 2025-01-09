Над Россией сбили 15 украинских беспилотников. Военная операция, день 1051-й

08:25.
08:15 Артиллеристы морской пехоты Северного флота поразили опорные пункты ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. В своем Telegram-канале он опубликовал видео работы расчетов РСЗО «Град».
08:08 ❗️ Газопровод, кровля и окна частного дома получили повреждения в результате падения обломков БПЛА в станице Петровской Славянского района, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Пострадавших нет, расселение не требуется. На месте задействованы экстренные и специальные службы», — уточнил глава региона.
08:02 ⚡️ Минобороны сообщило об уничтожении 15 украинских БПЛА над российскими регионами. Девять беспилотников сбили на Кубани, пять в Белгородской и один в Брянской областях.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1051-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.