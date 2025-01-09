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Над Россией сбили 15 украинских беспилотников. Военная операция, день 1051-й

В ночь на 9 января средства ПВО перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над российскими регионами. Девять из них сбили в Краснодарском крае, пять в Белгородской области, еще один в Брянской. При падении обломков БПЛА в Славянском районе Кубани повреждения получил частный дом. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:25.

08:15 Артиллеристы морской пехоты Северного флота поразили опорные пункты ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. В своем Telegram-канале он опубликовал видео работы расчетов РСЗО «Град».

08:08 ❗️ Газопровод, кровля и окна частного дома получили повреждения в результате падения обломков БПЛА в станице Петровской Славянского района, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Пострадавших нет, расселение не требуется. На месте задействованы экстренные и специальные службы», — уточнил глава региона.

08:02 ⚡️ Минобороны сообщило об уничтожении 15 украинских БПЛА над российскими регионами. Девять беспилотников сбили на Кубани, пять в Белгородской и один в Брянской областях.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1051-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.