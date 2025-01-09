Кстати, ранее сообщалось, что именно Китай в ближайшее время подорвёт всю мировую экономику. Это может произойти из-за электромобилей, на которые чаще пересаживаются жители Пекина. По данным СМИ, такие экологические улучшения ухудшат состояние нефтяных корпораций.