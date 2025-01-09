«Мы не знаем точных показателей реального роста экономики Китая. По моим предположениям, в последние 2−3 года реальный (рост ВВП. — Прим. Life.ru) в среднем составлял около 2%, хотя официальные показатели близки к 5%», — поделился Гао Шаньвэн во время форума в Вашингтоне.
Ещё больше председателя КНР разозлили сомнения Гао в возможности руководства страны предпринять шаги, необходимые для стимулирования экономического роста.
Кстати, ранее сообщалось, что именно Китай в ближайшее время подорвёт всю мировую экономику. Это может произойти из-за электромобилей, на которые чаще пересаживаются жители Пекина. По данным СМИ, такие экологические улучшения ухудшат состояние нефтяных корпораций.