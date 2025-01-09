Главные новости 9 января 2025 года

Байден ввел в Калифорнии режим масштабного бедствия

Президент США Джо Байден объявил в штате Калифорния режим масштабного бедствия из-за серии крупных пожаров, с которыми не удается справиться спасателям. Такой инструмент реагирования позволит федеральным властям оказывать финансовую помощь жителям, чье имущество пострадало от огня.

Террористы атаковали президентский дворец в Чаде

В столице Республики Чад боевики террористической организации «Боко Харам» напали на резиденцию президента страны Махамат Деби Итно. Атаку отразили правительственные войска. Часть нападавших погибла в перестрелке. Генштаб Вооруженных сил Чада заявил о нормализации обстановки в Нджамене.

В США арестовали мужчину, который пытался войти в Капитолий с мачете

Полиция Вашингтона задержала американца, который явился в Капитолий на церемонию прощания с экс-президентом США Джимми Картером с оружием. О том, что у мужчины с собой мачете и три ножа, стало известно во время процедуры досмотра. Инцидент произошел за несколько минут до прибытия Дональда Трампа.

США одобрили решение Украины отказаться от транзита российского газа

Администрация Белого дома поддержала Киев в вопросе запрета транзита российского газа в Европу. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби назвал решение Украины способом нанесения удара по экономике России.