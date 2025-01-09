Радий Хабиров поднялся на 18 место в рейтинге влияния губернаторов АПЭК

Рейтинг составлен на основе экспертных опросов. Эксперты, среди которых политологи, журналисты, медиа-эксперты и политтехнологи, оценивают способность региональных руководителей влиять на решения в администрации президента РФ, Кабмине, парламенте, а также в партийной и бизнес-элите.