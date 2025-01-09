Байден не поедет в Ватикан за «утешением и облегчением» из-за смертельных пожаров в Калифорнии

«После возвращения из Лос-Анджелеса, где он встретился с полицейскими, пожарными и сотрудниками экстренных служб, а также утвердил декларацию о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии, президент принял решение отменить запланированную поездку в Италию, чтобы продолжить направлять все ресурсы федерального уровня на борьбу с последствиями пожаров», — говорится в сообщении.