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100 дней с назначения Артема Жоги на пост уральского полпреда: первые итоги

Сегодня, 9 января, исполнилось 100 дней с назначения Артема Жоги на пост полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе. Подведены первые итоги его работы.

Как сообщает Telegram-канал уральского полпредства, за это время Жога познакомился со всеми регионами УрФО и совершил более 30 командировок по муниципалитетам. В полпредстве подсчитали, что чаще всего, не считая Екатеринбург, Артем Жога приезжал в Нижний Тагил.

Кроме этого, полпред посетил все филиалы фонда «Защитники Отечества», а также учредил и провел форум волонтеров СВО «Патриоты Урала».

Напомним, 2 октября 2024 года Владимир Путин назначил героя ДНР, экс-председателя Народного совета республики Артема Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Уже на следующий день Жога прибыл в Екатеринбург. А еще через день встретился с уральскими губернаторами и поставил задачу «работать, работать и еще раз работать».