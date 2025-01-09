100 дней с назначения Артема Жоги на пост уральского полпреда: первые итоги

Как сообщает Telegram-канал уральского полпредства, за это время Жога познакомился со всеми регионами УрФО и совершил более 30 командировок по муниципалитетам. В полпредстве подсчитали, что чаще всего, не считая Екатеринбург, Артем Жога приезжал в Нижний Тагил.