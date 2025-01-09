Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турция начала обратный отсчёт до новой военной операции в Сирии

Турция начала обратный отсчёт до новой военной операции против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, переговоров с боевиками не будет. Об этом сообщила турецкая проправительственная газета Hürriyet.

Источник: Life.ru

«До сих пор дипломатии давали время. Но песочные часы на исходе. С этого момента начинается обратный отсчёт времени до военных действий», — объявило издание.

По сведениям газеты, Анкара и новые власти САР больше не станут вести переговоры с курдскими формированиями, хотя те на диалог ещё настроены.

В 2022—2023 годы Турция уже проводила против Рабочей партии Курдистана выходящую за рамки границ государства военную операцию. «Коготь-замок» тогда была направлена на очистку от крудов Сирии и Ирака. После свержения президента Сирии Башара Асада и его эвакуации с семьёй в Москву Анкара объявила о намерении искоренить Рабочую партию Курдистана. СМИ писали, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган задумал присоединить к стране пять городов САР.