Турция начала обратный отсчёт до новой военной операции в Сирии

В 2022—2023 годы Турция уже проводила против Рабочей партии Курдистана выходящую за рамки границ государства военную операцию. «Коготь-замок» тогда была направлена на очистку от крудов Сирии и Ирака. После свержения президента Сирии Башара Асада и его эвакуации с семьёй в Москву Анкара объявила о намерении искоренить Рабочую партию Курдистана. СМИ писали, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган задумал присоединить к стране пять городов САР.