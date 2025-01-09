Трамп возложил вину за пожары в Калифорнии на губернатора штата

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп на фоне сильных пожаров в штате Калифорния призвал к отставке губернатора штата Гэвина Ньюсома.
«Один из лучших и красивейших уголков Соединенных Штатов Америки сгорает дотла. Все превратилось в пепел, и Гэвин Ньюскам (Трамп намеренно исказил фамилию, scum можно перевести в том числе как “подлец”, “подонок” — прим. ТАСС) должен уйти в отставку. Это все его вина», — написал он в Truth Social.
Ранее сын избранного президента Дональд Трамп — младший и предприниматель Илон Маск также раскритиковали губернатора Калифорнии.
Общая площадь пожаров в округе Лос-Анджелес достигла почти 11 тыс. га, свидетельствуют данные пожарной службы Калифорнии. Огонь уничтожил более 1 тыс. строений и привел к гибели как минимум 5 человек. Без света остаются свыше 175 тыс. потребителей электроэнергии в округе.
Местные власти запросили помощь пожарных из соседних округов, также на подмогу им направили сотрудников экстренных служб из штатов Вашингтон, Орегон, Невада. Однако справиться с огнем пока не удается. В районе пожаров сохраняется низкая влажность, сопровождающаяся сильными порывами ветра. В результате, как отмечает телекомпания CNN, количество пожаров увеличилось до шести. По прогнозам консультационной компании AccuWeather, ущерб и экономические потери от огня составят от $52 млрд до $57 млрд.