Запрет на агрессивные видеоигры для детей могут ввести в России

Он организовал на своей странице в мессенджере Telegram опрос о необходимости принятия закона о защите несовершеннолетних от деструктивного контента.
Спикер Госдумы сообщил подписчикам о том, что к нему поступают жалобы от россиян на видеоигры, которые пропагандируют чуждые ценности, агрессивное поведение и насилие. Множество обращений стали поводом для разработки законопроекта, направленного на защиту граждан от негативных материалов в Сети.
«В январе планируем принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента. Поддерживаете?» — спросил у подписчиков на своей странице в Telegram Володин.
Спикер предложил три варианта ответа: «Да», «Нет», «Все равно». За первый час после объявления голосования в нем приняли участие более 40 тысяч человек.
Предложение спикера Госдумы активно комментируется пользователями Сети. Telegram-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина, запущенный в марте 2021 года, имеет более 1,2 млн подписчиков.