Запрет на агрессивные видеоигры для детей могут ввести в России

Спикер Госдумы сообщил подписчикам о том, что к нему поступают жалобы от россиян на видеоигры, которые пропагандируют чуждые ценности, агрессивное поведение и насилие. Множество обращений стали поводом для разработки законопроекта, направленного на защиту граждан от негативных материалов в Сети.