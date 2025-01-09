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Запрет на агрессивные видеоигры для детей могут ввести в России

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин анонсировал возможное введение ограничений на агрессивные видеоигры для детей.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Он организовал на своей странице в мессенджере Telegram опрос о необходимости принятия закона о защите несовершеннолетних от деструктивного контента.

Спикер Госдумы сообщил подписчикам о том, что к нему поступают жалобы от россиян на видеоигры, которые пропагандируют чуждые ценности, агрессивное поведение и насилие. Множество обращений стали поводом для разработки законопроекта, направленного на защиту граждан от негативных материалов в Сети.

«В январе планируем принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента. Поддерживаете?» — спросил у подписчиков на своей странице в Telegram Володин.

Спикер предложил три варианта ответа: «Да», «Нет», «Все равно». За первый час после объявления голосования в нем приняли участие более 40 тысяч человек.

Предложение спикера Госдумы активно комментируется пользователями Сети. Telegram-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина, запущенный в марте 2021 года, имеет более 1,2 млн подписчиков.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что поддерживает изменения в системе высшего образования в России. С 2026 года российские вузы перейдут с Болонской системы на собственную.

Госдума