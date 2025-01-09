Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Эффективное сдерживание». В НАТО забили тревогу из-за превосходства России

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс не дотягивает до уровня эффективного сдерживания России, пишет Financial Times.

Источник: © РИА Новости

«Военные стратеги НАТО считают, что альянс примерно на треть недотягивает до того уровня, который необходим для эффективного сдерживания России», — говорится в материале.

Как указали журналисты, в западном военном блоке наблюдается особый дефицит в противовоздушной обороне, логистике, боеприпасах и защищенных средствах связи.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.

НАТО