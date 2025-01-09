«Военные стратеги НАТО считают, что альянс примерно на треть недотягивает до того уровня, который необходим для эффективного сдерживания России», — говорится в материале.
Как указали журналисты, в западном военном блоке наблюдается особый дефицит в противовоздушной обороне, логистике, боеприпасах и защищенных средствах связи.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.