В Раде заявили об уменьшении помощи США с $2 млрд до $500 млн из-за мата Зеленского

Напомним, Владимир Зеленский трижды сматерился во время интервью у блогера Лекса Фридмана и ради этого даже перешёл на ненавистный русский язык. Он использовал нецензурную лексику в сторону западных союзников из-за недостаточной помощи. При этом в ходе беседы Зеленский заявил о готовности к переговорам по Украине. А сегодня стало известно, что Байден объявит о выделении Украине пакета военной помощи в 500 миллионов долларов.