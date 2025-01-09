Что известно о пожарах в Калифорнии

Президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного стихийного бедствия в Калифорнии.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Масштаб пожаров
Общая площадь пожаров в округе Лос-Анджелес достигла почти 11 тыс. га, свидетельствуют данные пожарной службы Калифорнии.
Огонь уничтожил более 1 тыс. строений.
По данным портала TMZ, который ссылается на источники, дом телеведущей, актрисы и модели Пэрис Хилтон в Малибу был полностью уничтожен пожаром.
Без света остаются свыше 175 тыс. потребителей электроэнергии в округе.
Местные власти запросили помощь пожарных из соседних округов, в регион также направили сотрудников экстренных служб из штатов Вашингтон, Невада и Орегон. Однако справиться с огнем пока не удается.
В районе пожаров сохраняется низкая влажность, сопровождающаяся сильными порывами ветра. В результате, как отмечает телекомпания CNN, количество пожаров увеличилось до шести.
По прогнозам консультационной компании AccuWeather, ущерб и экономические потери от огня составят от $52 млрд до $57 млрд.
Погибшие
По последним данным, в результате пожаров погибли пять человек.
Реакция властей
Президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного стихийного бедствия в Калифорнии. Согласно заявлению пресс-службы Белого дома, это решение открывает доступ к федеральным средствам для пострадавших в округе Лос-Анджелес.
Как указывается в документе, такая помощь может в том числе включать гранты на временное жилье и ремонт жилья, недорогие кредиты для покрытия незастрахованных имущественных потерь, а также другие программы, которые помогут физическим лицам и владельцам бизнеса преодолеть последствия стихийного бедствия.
Кроме того, федеральная помощь будет доступна местным властям, а также некоторым частным некоммерческим организациям для проведения аварийно-спасательных работ в округе Лос-Анджелес.
Средства также выделяются на мероприятия по снижению уровня опасности на территории штата.
Кроме того, Байден принял решение отменить поездку в Италию.
Илон Маск согласился с утверждением одного из пользователей Х, что власти Калифорнии являются худшими руководителями в США на фоне ситуации с пожарами.
Сын избранного президента США Дональд Трамп — младший также раскритиковал губернатора Калифорнии, отметив, что пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своего оборудования Украине и сопроводив свой пост двумя новостными сюжетами от 2022 года о передаче пожарного снаряжения Киеву.
Избранный президент США Дональд Трамп на фоне сильных пожаров в штате Калифорния призвал к отставке губернатора штата Гэвина Ньюсома, возложив на него ответственность за ситуацию.