Что известно о пожарах в Калифорнии

Как указывается в документе, такая помощь может в том числе включать гранты на временное жилье и ремонт жилья, недорогие кредиты для покрытия незастрахованных имущественных потерь, а также другие программы, которые помогут физическим лицам и владельцам бизнеса преодолеть последствия стихийного бедствия.